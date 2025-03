Meghan Markle posta foto di Harry con la figlia Lilibet Diana

Un tenero Harry tiene tra le braccia e bacia la nuca della piccola Lilibet Diana. La secondogenita dei duchi di Sussex è la protagonista indiscussa della foto postata su Instagram da Meghan Markle in occasione della Festa delle donne l’8 marzo scorso. Lo scatto ritrae padre e figlia su una barca, ma il volto della bambina è rivolto verso il mare e non viene catturato dall’obiettivo. “Celebriamo le donne forti che ci circondano e le ragazze con sogni che diventeranno donne con visione. Ringraziamo anche coloro che ci sostengono ogni giorno”, ha scritto Meghan a corredo del post in cui ha pubblicato altre foto in cui la vediamo con la madre Doria Ragland e col marito.

I social

Sono davvero rare le immagini dei figli di Harry e Meghan, infatti anche fratello maggiore Archie si vede poco sui social. Da quando l’ormai ex royal family si è trasferita negli Stati Uniti protegge al massimo la propria privacy, ma forse il ritorno di Meghan Markle sui social (dove promuove i nuovi progetti di cui è protagonista, dalla serie di Netflix al brand di lifestyle) potrebbe portare a una maggiore condivisione di momenti di vita familiare.

Netflix rinnova la serie di Meghan per una seconda stagione

Netflix ha rinnovato la serie di di lifestyle di Meghan Markle per una seconda stagione. With Love, Meghan è attualmente al settimo posto della top 10 del colosso dello streaming pur essendo stata demolita dalla critica negli Usa ma soprattutto in Gran Bretagna. Gli otto episodi della serie sarebbero dovuti uscire in gennaio, ma erano stati rimandati per gli incendi di Los Angeles. L'ex star di Suits, che il 19 maggio 2018 ha sposato il principe Harry nella cappella di San Giorgio a Windsor, non parla mai della Royal Family (cosa che a Buckingham Palace sarà senz'altro stata accolta con un sospiro di sollievo), anche se, proprio volendo, la celebrazione del "nuovo capitolo" dell'ex attrice è stata interpretata da molti come una rivincita contro i suoi nemici a Corte. Lo show è girato nella villa di Montecito dove Meghan e Harry vivono con i figli Archie e Lilibet, rispettivamente di cinque e tre anni.