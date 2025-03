Meghan Markle, Netflix annuncia la 2° stagione della serie tv

La serie lifestyle della duchessa di Sussex, intitolata With Love, Meghan, è stata rinnovata per una seconda stagione nonostante le dure critiche. Le recensioni tutt'altro che entusiastiche da parte della critica non hanno di certo fermato la piattaforma di streaming dal rinnovare lo show per un secondo capitolo. Il motivo è semplice: nonostante le valutazioni negative, il programma è riuscito a piazzarsi tra i primi 10 programmi più visti sulla piattaforma venerdì scorso



Dal suo debutto, avvenuto martedì scorso (4 marzo 2025), lo show ha collezionato da un lato la delusione della critica ma dall'altro un successo in termini di ascolti. E, si sa, è questo secondo piatto quello più succulento della bilancia dello showbusiness. With Love, Meghan è una serie televisiva che offre uno spaccato della vita della Duchessa di Sussex nella sua residenza californiana, dove Markle accoglie vari ospiti, tra cui personaggi noti, e si dedica a cucina e attività domestiche. Nonostante l'accoglienza poco calorosa, sia Netflix sia Meghan Markle hanno confermato la produzione di una seconda stagione, come reso noto in un post Instagram condiviso venerdì scorso. Nella didascalia del suddetto post (che potete guardare in fondo a questo articolo), la Duchessa di Sussex ha scritto quanto segue nella didascalia a corredo del video: "Se vi sta piacendo la prima stagione, non vedo l'ora che vediate il divertimento che abbiamo preparato per la seconda stagione! Grazie per essere stati con noi, e un ringraziamento infinito al fantastico team e alla crew che hanno reso tutto questo possibile!".

Aspre critiche, specialmente nel Regno Unito Il rinnovo dello show arriva in un contesto di aspre critiche, specialmente nel Regno Unito, dove With Love, Meghan ha ricevuto solo il 28% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Il punteggio del pubblico è ancor più basso, con un deludente 18% (sebbene si riconosca che questo tipo di valutazione possa essere facilmente influenzato). Quello di Meghan Markle è un programma controverso, altamente criticato.

Fin dal suo lancio, la serie ha suscitato polemiche, in particolare in Inghilterra, dove la figura di Meghan Markle è assai divisiva, soprattutto dopo la sua decisione di abbandonare i suoi doveri reali insieme al marito, il principe Harry. I quotidiani britannici The Guardian e The Independent non hanno risparmiato critiche, assegnando rispettivamente una sola stella al programma tv. Il quotidiano The Independent ha definito lo show "sgradevole ed estenuante", paragonandolo a "un blog millennial che prende vita". Il magazine statunitense Variety ha invece evidenziato come Markle sembri "riluttante a uscire dal ruolo della studentessa modello", suggerendo che non possieda la stessa autorità o esperienza di altri guru del lifestyle come Martha Stewart o Ina Garten. Approfondimento With Love, Meghan. Tutto quello che c'è da sapere sul cooking show

L’ecosistema mediatico di Harry e Meghan In With Love, Meghan, Markle ospita celebrità di spicco come l’attrice e sceneggiatrice Mindy Kaling, la sua ex co-star in Suits Abigail Spencer, e gli chef Roy Choi e Alice Waters. Il programma è solo uno dei tanti progetti lanciati da Meghan e Harry dopo aver abbandonato i loro ruoli nella famiglia reale nel 2020. Tra gli altri progetti, il libro di memorie di Harry, intitolato Spare, ha rapidamente scalato le classifiche, diventando il libro di saggistica più venduto di sempre in un arco di tempo record. Inoltre, la coppia ha firmato un contratto con Netflix dal valore stimato di 100 milioni di dollari, attraverso il quale hanno prodotto cinque programmi, inclusi il documentario Harry & Meghan del 2022, che ha raggiunto ottimi numeri in termini di ascolti, ma ha suscitato opinioni contrastanti. Approfondimento Meghan Markle, in arrivo una serie Netflix