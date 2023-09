G20 India, Modi apre i lavori: “Mondo soffre di crisi di fiducia”

Il primo ministro indiano ha accolto i partecipanti al centro convegni Bharat Mandapam e dato il via ai lavori. Ha annunciato che l'Unione Africana ha ufficialmente un posto al vertice come membro permanente: il presidente Azali Assoumani, tra gli applausi, ha preso posto tra i leader. A New Delhi presenti la premier Meloni e il presidente Usa Biden. Non ci sono Xi Jinping e Putin. Ucraina, energia e clima i temi sul tavolo. Si cerca intesa sul testo finale, ma sulla guerra ci sono “divergenze”

È iniziato il G20 di New Delhi. A dare il via ai lavori, dopo aver accolto i leader nel centro convegni Bharat Mandapam, è stato il primo ministro indiano Narendra Modi. "Il mondo soffre di una crisi di fiducia", ha detto Modi nelle prime battute introduttive. Poi ha annunciato che l'Unione Africana ha ufficialmente un posto al G20 come membro permanente. Tra i presenti al vertice ci sono la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente Usa Joe Biden. Non c’è, a sorpresa, il presidente cinese Xi Jinping, mentre era scontata l’assenza del capo del Cremlino Vladimir Putin. Guerra in Ucraina, energia e clima sono i temi al centro del summit, che dal 2008 è luogo di sintesi delle diverse istanze dei venti Paesi più industrializzati ed emergenti. La prima sessione è dedicata al tema “Una Terra”, la seconda al tema “Una Famiglia”, seguendo l'approccio della presidenza indiana sull’inclusività, la ricerca di soluzioni, l'ambizione e la decisione. Non è ancora stata trovata, intanto, l'intesa sul documento finale.