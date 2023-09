Clima, il 2023 sarà l'anno più caldo della storia: i dati Copernicus

Cronaca

Dopo il ciclone che ha portato temporali in diverse regioni, il fine settimana di sabato 2 e domenica 3 settembre vedrà l'arrivo di un nuovo anticiclone sub-tropicale. L'atmosfera si stabilizzerà e le temperature cominceranno ad aumentare in maniera più decisa

Il primo fine settimana di settembre sarà caratterizzato dal sole: sono queste le previsioni degli esperti per l’Italia per sabato 2 e domenica 3. L'anticiclone africano, avvertono, tornerà sul nostro Paese portando bel tempo e temperature in rialzo