Coez, esce il 14 ottobre il secondo volume di "From the rooftop"

Dopo sei anni di attesa, il 14 ottobre uscirà From the rooftop 2 , il progetto in acustico di Coez che sarà disponibile in digitale e in formato vinile. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Coez, esce From the rooftop 2

L'EP, come anticipato, uscirà venerdì 14 ottobre e sarà formato da 7 brani, due dei quali realizzati rispettivamente con Ariete e Frah Quintale. From the rooftop è un concept musicale avviato nel 2016 e nato l'anno prima dall'omonima serie di sessioni acustiche registrate su un tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube. Quella in arrivo è la seconda parte del progetto e rappresenta la celebrazione dell'atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione di Silvano Albanese, in arte Coez. L'artista, 39 anni, è reduce dal successo dall'album Volare, arrivato a due anni e mezzo di distanza da È Sempre Bello (doppio disco di platino). Prima ancora, nel 2017, era stata la volta di Faccio un casino, che aveva raccolto oltre 20 dischi di platino tra album e singoli, grazie anche al brano La musica non c’è. From the rooftop 2 è stato realizzato insieme al batterista Giuseppe D’Ortona, al tastierista Valerio Smordoni e al violoncellista Carmine Iuvone. Nella scelta dei brani, il secondo volume di From the rooftop continua con la formula del primo progetto: ci sono alcune canzoni di Coez in chiave acustica e un paio di cover.