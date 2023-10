Guerra Ucraina, Zelensky: russi sconteranno tutto davanti a giustizia

Intanto un missile russo si è abbattuto su un terminal postale nella regione di Kharkiv ed ha provocato la morte di almeno sei persone. Media ucraini precisano che si tratta del terminal Novaya Poshta, che è stato distrutto dall'esplosione. "Il terrore e gli omicidi non porteranno la Russia da nessuna parte - ha commentato il presidente ucraino Zelensky. I terroristi finiranno per affrontare la giustizia per tutto ciò che hanno fatto"