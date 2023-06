Guerra Ucraina, allarme anti-aereo a Kiev e in 13 regioni. LIVE

Allarme antiaereo nella notte a Kiev e in 13 regioni dell'Ucraina. Esplosioni a Kharkiv e Kryvyi Rih. Putin annuncia che i nuovi missili nucleari Sarmat saranno presto pronti per il dispiegamento. Zelensky non crede che lo zar sia "pronto" a usare armi atomiche. Il presidente ucraino ammette che la controffensiva per la riconquista dei territori occupati dai russi è "più lenta del previsto".





