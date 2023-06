Ucraina, inchiesta Nyt: “Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka”

6/10 ©Ansa

Per Nick Glumac, dell'Università dell'Illinois di Urbana, "non era necessario polverizzare la sezione della diga, ma bastava romperla quel tanto sufficiente per lasciare alla pressione dell'acqua il compito poi di demolirla". Le sezioni della barriera esterna colpita dall'artiglieria ucraina e quella fatta saltare dai russi per coprirsi la ritirata lo scorso novembre non potevano in alcun modo intaccare lo zoccolo duro sommerso

