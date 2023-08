Ticino, viaggio in 15 tappe alla scoperta di Lugano e Bellinzona

Diviso in due zone ben distinte (la prima, adiacente a Villa Ciani, è caratterizzata da aiuole fiorite e da una collezione di arbusti ed alberi provenienti da tutto il mondo; la seconda va dalla darsena fino al fiume Cassarate e ha un'impronta più “selvaggia”), Parco Ciani è anche la sede della Biblioteca Cantonale, opera architettonica avanguardistica degli anni Quaranta

