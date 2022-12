4/23

Fra i primi ospiti il premio Nobel Giorgio Parisi, che insieme ad altre personalità scientifiche ha sottoscritto un appello per evitare che la guerra in Ucraina non sfoci nel nucleare e nel corso del suo intervento a Bergamo ha sottolinato l'importanza del ruolo della scienza in questo senso. Ha poi espresso la sua opinione sulle proposte di utilizzare l’energia nucleare per combattere la crisi ambientale. “Non è possibile pensare di usare questa energia per fermare il cambiamento climatico entro il 2050”

Premio Nobel Parisi a Sky TG24 Live in Bergamo 2022: "Appello contro nucleare". VIDEO