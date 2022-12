Il climber Alex Honnold: "Vedo le montagne cambiare"

A Live In è intervenuto anche il climber Alex Honnold, noto per la pratica del free solo e dell'arrampicata di velocità: "Credo che il mio rapporto con la montagna sia una delle cose più stabili della mia vita". "Vedo le montagne cambiare, è cambiato il modo in cui raggiungere la montagna stessa - ha spiegato parlando dei progetti della sua Fondazione, la Honnold Foundation - Il cambiamento climatico ha un impatto enorme sulle persone già svantaggiate, che sono anche quelle che hanno contribuito meno ad alimentarlo".