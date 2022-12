Clima, Honnold a Live in Bergamo: "Vedo la montagna cambiare". VIDEO

A Live in Bergamo per parlare del cambiamento climatico e dell’impatto sulla montagna il climber professionista Alex Honnold. Lo scalatore si arrampica in free-solo, senza corde: detiene alcuni incredibili record di salita ed è diventato una celebrità mondiale dopo che il documentario sulla sua vita, ‘Free Solo’, ha vinto un Oscar. “Credo che il mio rapporto con la montagna - ha raccontato Honnold - sia una delle cose più stabili della mia vita. E’ una fonte di rinnovamento: a prescindere da quanto sia cambiata la mia vita continuo ad amarla, è ancora la cosa più importante per me. Correre in cima a una vetta è il miglior modo per iniziare la giornata”. (LIVE IN BERGAMO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)