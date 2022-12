L'impatto dei cambiamenti climatici a Sky TG24 Live In Bergamo. VIDEO

L'aumento delle temperature globali e gli effetti sugli ecosistemi sono stati al centro del panel che ha visto come ospiti Elisa Palazzi, docente di Fisica del clima all’Università di Torino, Agostino Da Polenza, Presidente del Comitato EvK2CNR, il velista Ambrogio Beccaria, il climber Alex Honnold e il giornalista del Financial Times Simon Mundy Condividi

L'impatto dei cambiamenti climatici colpisce tutto il globo, ma le montagne sono le prime sentinelle di questa crisi. A Sky TG24 Live In Bergamo ne abbiamo parlato con Elisa Palazzi, docente di Fisica del clima all’Università di Torino, Agostino Da Polenza, Presidente del Comitato EvK2CNR, il velista Ambrogio Beccaria, il climber Alex Honnold e il giornalista del Financial Times Simon Mundy.

Palazzi: montagne sono sentinelle del cambiamento climatico

Secondo Elisa Palazzi, "le montagne sono tra gli ambienti più colpiti, sono le sentinelle dl cambiamento climatico, subiscono per prime gli effetti degli aumenti di temperatura. I termometri ci danno la certezza di questo. La temperatura aumenta di 0,3 gradi C° ogni dieci anni in montagna negli ultimi decenni, contro 0,2 C° in media su tutto il globo. Sembra poco ma non lo è. L'estensione del ghiaccio si è ridotta significativamente, i ghiacciai fondono. C'è una estremizzazione degli eventi climatici, ad esempio le siccità. Alcune specie tendono ad estinguersi o a spostarsi in quote più alte". Poi spiega: "La crisi climatica amplifica le diseguaglianze. Sono legate anche le migrazioni climatiche, i conflitti nell'area sub sahariana. Le fasce più deboli della popolazione sentono di più i cambiamenti. Le donne, soggetti più deboli, diventano agricoltrici, mercanti, imprenditrici. E diventano loro i motori del cambiamento: era dedicata a loro la giornata della montagna 2022".

Da Polenza: creare aree di protezione per la montagna

Da Polenza ha posto l'accento sui cambiamenti avvenuti nelle montagne intorno a Bergamo, che ne hanno modificato negli anni anche il rapporto con chi la vive: "Le montagne Orobie che circondano Bergamo sono uno spartiacque per la città. Sono cambiate negli anni: da una parte sono state abbandonate, una volta erano luoghi di pascolo, c'era la transumanza. Ma di recente si è riscoperto l'orgoglio di essere montanari. I montanari hanno ora la consapevolezza della montagna". E sottolinea: "Si possono creare aree di protezione della montagna, è un ambiente che ha le sue fragilità. Occorre creare parchi. Sulle Orobie stiamo intervenendo in questo senso. Anche l'Everest di fatto è un parco. Bisogna salvaguardare le montagne, anche perché attorno a questi parchi ci sono villaggi. E di sicuro la natura si salvaguarda anche con i finanziamenti, non solo quelli pubblici, ma anche delle aziende che investono soldi nell'ambiente per proteggerlo. La scienza e la tecnologia salveranno questo pianeta". Il Comitato EvK2CNR, di cui Da Polenza è presidente, ha creato un sito, mountaingenius.org, che nasce come testata web di NEWS per raccontare e informare sul mondo della montagna, dal punto di vista dell'ambiente, della ricerca e di chi la vive. Dal sito web si ha inoltre la possibilità di accedere ai dati delle ricerche scientifiche, ai documenti relativi alle best practices e ai progetti promossi nell'ambito di Mountain Genius.

Beccaria: la nostra esistenza ha un impatto globale

Beccaria ha raccontato la sua esperienza nelle traversate in solitaria e la consapevolezza del nostro impatto sul mondo e sul suo clima: "La mia ultima avventura è stata la rotta del Rum su un 12,5 metri modernissimo. Una avventura free in solitaria, dal Nord Europa ai Caraibi. Sono arrivato secondo, per me un successo inaspettato. E lì la solitudine per me è stato un mezzo. Ero una persona diversa prima di passare queste settimane in mezzo all'Oceano. Mi ha cambiato, non sei più solo un essere umano, ma un animale che vive su questo pianeta. È una piccola biglia blu. La nostra esistenza ha un impatto globale".

Le interviste a Honnold e Mundy

Durante il panel sul clima, è intervenuto anche il climber Alex Honnold, noto anche per il documentario sulla sua vita 'Free Solo' vincitore di un Oscar, che ha spiegato come durante le sue spedizioni abbia visto "la montagna cambiare" a causa delle mutazioni nel clima e dello scioglimento dei ghiacciai. Nel panel anche Simon Mundy, giornalista del Financial Times, autore di Sfida al futuro, che ha ricordato come "l'era dei combustibili fossili abbia cotto il pianeta, e che ora è necessario cambiare".