Gli ospiti di oggi

“Traguardi” è la parola chiave di questa edizione. Tra gli ospiti in studio: il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi; il leader di Azione Carlo Calenda; il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino; i candidati alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti; il presidente lombardo uscente e candidato alle prossime elezioni Attilio Fontana; il governatore del Veneto Luca Zaia; l’ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi; il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il senatore Carlo Cottarelli e Marco Patuano, Presidente del consiglio di amministrazione di A2A, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, la direttrice generale dell’Health and food safety dell’Unione europea Sandra Gallina, la prima ministra della Lituania Ingrida Simonité, l’attivista Patrick Zaki, l’ambasciatore Stefano Stefanini dell’Ispi, lo scrittore e saggista David Quammen, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.