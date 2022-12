Parisi a Sky TG24 Live in Bergamo: "Appello contro nucleare". VIDEO

Ospite a Sky TG24 Live in Bergamo il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. Lo scienziato italiano ha aperto il suo intervento con un appello affinché la guerra tra Russia e Ucraina non sfoci nel nucleare. "La scienza, storicamente, ha avuto un ruolo fondamentale per la diplomazia nel cercare di ottenere tutta una serie di trattati per evitare l’escalation nucleare", ha detto Parisi. Il premio Nobel ha poi la sua opinione sulle proposte per l'utilizzo dell'energia nucleare per combattere la crisi ambientale. "Non è possibile - ha detto Parisi - pensare di usare questa energia per fermare il cambiamento climatico entro il 2050". "Io sono convinto - ha spiegato - che entro 30/40 anni la fissione nucleare sarà funzionante e poi si riuscirà a produrre una gran quantità di energia ma servono investimenti. Se non si investe in queste cose non si può andare avanti". (LIVE IN BERGAMO. LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE)