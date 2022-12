Politica

Sondaggi politici, Ucraina, energia e tasse priorità 2023 per italiani

La fine della crisi energetica, la conclusione della guerra russa e il taglio delle tasse: sono queste le priorità indicate dagli italiani per il nuovo anno in un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. I temi su cui il governo dovrebbe concentrarsi, da quanto emerge, sono sanità, economia ed energia. Il 46% degli intervistati ha giudizi positivi sull’operato dell’esecutivo Meloni. Nelle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia primo al 33%

Gli italiani promuovono il governo di Giorgia Meloni, per quanto con dati inferiori rispetto al precedente esecutivo Draghi e senza raggiungere la maggioranza assoluta. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Qorum/YouTrend per Sky TG24. Per il 46% degli intervistati il giudizio sull’operato dell’attuale premier e della sua squadra è positivo, negativo per il 41%

Per quanto riguarda i temi, la percentuale più alta di giudizi positivi sul governo Meloni è sulla politica estera (46%). Considerando i giudizi negativi, il 47% cita tra i temi l’economia, il 46% l’immigrazione, il 44% energia e ambiente