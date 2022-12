Il consiglio dei ministri ha approvato il testo con grande soddisfazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il leader della Lega illustra le novità in conferenza stampa insieme al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano ascolta articolo Condividi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti pubblici composto da "230 articoli e 35 allegati", come spiegato dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa. "È stato un passaggio importante - ha detto il leader della Lega - per quello che mi riguarda l'iniziativa più importante da 55 giorni ovvero da quando questa legislatura ha giurato". L'obiettivo del nuovo codice sarà di "tagliare burocrazia, tagliare tempi persi, tagliare sprechi e offrirà più lavoro".

Nuovo codice appalti pubblici: "Creerà posti di lavoro" Il vicepremier ha detto che il nuovo codice degli appalti pubblici "viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro". "Dal mio punto di vista personale - ha aggiunto - rivedere l'abuso d'ufficio è fondamentale ma non voglio sostituirmi ai ministri competenti". Per Salvini "la migliore battaglia alla corruzione e al malaffare che ci possa essere" sta proprio nel rendere "più breve l'iter: meno uffici devi girare più rapido è l'appalto più difficile per il corrotto incontrare il corruttore". Mentre garantire all'edilizia di procedere con il loro lavoro è necessario perché "un cantiere sbloccato corrisponde a circa 17.000 posti di lavoro."