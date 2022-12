Al termine del cdm il ministro per i Rapporti con il parlamento si è collegato con Bergamo e ha parlato della procedura più snella per gli appalti approvata oggi: "Dove ci sono troppe leggi si annida la corruzione" ascolta articolo Condividi

In collegamento a Sky TG24 Live in Bergamo il ministro Luca Ciriani ha commentato il nuovo codice degli appalti approvato oggi in Consiglio dei ministri e ha risposto alle critiche di chi sostiene che alleggerire le procedure potrebbe avere effetti negativi sulla trasparenza. "Da tempo - ha detto il ministro - si invocava un codice degli appalti più snello e veloce. Il cdm di oggi è andato in questa direzione: meno regole che non significano corruzione. Sono convinto che questo dimostrerà la discontinuità di questo governo rispetto ai precedenti". "Noi riteniamo - ha aggiunto - che corruzione e malavita derivino anche da troppe leggi: troppi cavilli nascondono i malintenzionati" (LIVE IN BERGAMO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

"Evitare esercizio provvisorio" "Abbiamo di fronte, e in parte alle spalle, un dicembre molto complicato: 4 decreti, una manovra di bilancio, non sono cose di routine. Questo imbuto normativo è figlio della circostanza eccezionale delle elezioni di settembre". E ha aggiunto: "Abbiamo approvato anche il dl Aiuti quater e siamo a buon punto ma lo scoglio è l'approvazione della legge di bilancio alla camera la settimana prossima. Siamo determinati nell'obiettivo di evitare l'esercizio provvisorio. Ci confronteremo con l'opposizione con cui ci sono diversità di opinioni ma non in modo ostruzionistico".

"Pos? I commercianti non devono pagare commissioni" Ciriani ha parlato anche della criticata norma che innalza il limite entro cui i commercianti possono rifiutarsi di accettare pagamenti digitali. "Sulla question del pos - ha commentato il ministro - noi vogliamo sottolineare che non siamo contrari alla spesa elettonica ma siamo contrari al fatto che siano artigiani e commercianti a pagarne il prezzo". "A me - ha aggiunto - interessa sottolineare che esiste un pacchetto di norme che cerca di aiutare chi produce in questo Paese. Si tratta di categorie spesso equiparate ad evasori ma non è così: chi fa l'artigiano è un eroe che cerca di dare lavoro e produrre in condizioni difficilissime. Non possiamo fare tutto subito ma possiamo lanciare messaggi: siamo al finaco di chi vuole lavorare e vuole farlo senza troppi intoppi".

"Qatargate? Un danno di immagine gigantesco" Il ministro Ciriani in conclusione ha affrontato anche lo scandalo Quatargate. "Il danno di immagine per le istituzioni europee - ha affermato - è gigantesco. Tutti ora pensno che l'Unione europea risponda alle lobby che ne pregiudicano le decisoni. Il danno d'immagine, oltre al danno politico, è gigantesco. C'è una parte della sinistra che è una struttura di potere: per troppi anni la sinistra ha governato e c'è un intreccio tra potere, corruzione e illegalità che la sinistra non può fare finta di non vedere". Questi episodi, ha concluso il ministro, dimostrano che "non è mai esistita una superiorità morale" della sinistra sulla destra.