Patrick Zaki a Live In Bergamo: "Vorrei tornare in Italia". VIDEO

Il giovane studente egiziano arrestato in Egitto parla della sua condizione: "Sto cercando di fare il possibile, ma non è una vita normale". L'ambasciatore Stefanini: "Vicenda Regeni pesa sui nostri rapporti con l'Egitto come un macigno". Durante il panel di Mondo è intervenuta anche la premier della Lituania sul tema della guerra Russia-Ucraina: "Inappropriato dire cosa dovrebbe fare Kiev per raggiungere la pace". Il saggista Quammen ha invece affrontato il tema Covid: "Dobbiamo essere pronti a una nuova pandemia"

"Sono qui bloccato, sto cercando di fare il possibile, ma non è una vita normale. Vorrei tornare in Italia". Così è intervienuto ai microfoni di Sky TG24 a Live In Bergamo Patrick Zaki, il giovane studente egiziano arrestato il 7 febbraio 2020 in Egitto, scarcerato nel dicembre 2021 e in attesa della nuova udienza del processo. "Avrei voluto essere lì di persona, ma vi ringrazio per l’invito. Sono qui bloccato, non posso tornare in Italia. Il processo è continuamente procrastinato - spiega - sto cercando di riprendere la mia vita, di collegarmi con l’università di Bologna. Sto cercando di fare il possibile, anche se non è ancora una vita normale. Non posso fare dei piani da solo, né per il futuro. Sto aspettando che qualcosa accada, di poter tornare all’università, a Bologna. Vorrei tornare in Italia" ( LA DIRETTA DELLA PRIMA GIORNATA DI LIVE IN ).

Sulle proteste in Iran, Zaki spiega: "Purtroppo non so bene cosa avvenga lì perché non ho vissuto in quel Paese, ma dalle testimonianze di diversi amici che conosco penso che la situazione sia critica. Non si fermano alle proteste, stanno andando oltre: vogliono opporsi al governo conservatore. E’ una dimostrazione importante. Chiedono libertà, diritti, hanno colpito nel segno, vogliono difendere democrazia e libertà".

Premier Lituania: inappropriato dire cosa dovrebbe fare l'Ucraina per la pace

Ai microfoni di Live In Bergamo è intervenuta anche la prima ministra della Lituania Ingrida Simonité, che ha parlato della guerra in atto in Ucraina da parte della Russia e delle prospettive per la pace. "Nonostante ci sia una guerra vera in corso a 400 km dal nostro Paese, ci sono situazioni che riguardano la nostra sicurezza che sono differenti. Riguardano anche la Nato. Si è stabilito che la minaccia russa è reale e i partner della Nato hanno aumentato massicciamente il loro impegno. Finlandia e Svezia hanno deciso di unirsi all’Alleanza, cosa che ha cambiato anche il mio Paese e la regione. Questa minaccia ha cambiato anche le opinioni dei politici sulla spesa militare, è importante rafforzare le difese dei nostri confini".

Sulla possibilità o meno per l'Ucraina di recuperare anche il territorio della Crimea, spiega: "È inappropriato dire all’Ucraina cosa dovrebbe fare, sono loro che devono decidere cosa sia la pace per il proprio Paese. La Russia non vuole la pace. La Russia sta perdendo sul campo di battaglia, quindi vogliono un cessate il fuoco per farci accettare ciò che è successo, la situazione com’è adesso, e per prendere tempo. Non credo sia giusto".

Sulla dipendenza dei Paesi europei dalla Russia sul gas, sottolinea: "La dipendenza da un solo fornitore non è affidabile. In Lituania abbiamo iniziato un processo alternativo per il gas per diversificare, per evitare di dipendere dai prezzi della Russia, dal ricatto del gas. La Russia ha ridotto le forniture all’Europa e questo ha implicazioni sui prezzi. Ma noi in Lituania ora siamo sicuramente in una situazione più confortevole perché abbiamo iniziato a diversificare prima dell'Europa". Sul tema della sicurezza nei Paesi vicini alla Russia, Ingrida Simonité spiega: "La situazione della nostra sicurezza è cambiata in maniera positiva. La guerra in Ucraina non è iniziata a febbraio, ma è iniziata nel 2014 con l’annessione della Crimea. Alcuni Paesi erano scettici sul nostro stato d’allerta, dicevano che era dal nostro passato, ma in realtà noi avevamo già visto questa transizione verso un regime totalitario. Questo sta avvenendo ora. Ma Putin non si aspettava l’atteggiamento della Nato e l’aumento delle spese militari. Pensava che ci sarebbe stata divisione in Europa, e invece questo non è accaduto. Questo ha dimostrato quanto coesi possono essere i Paesi occidentali".

Ultimo capitolo su Taiwan e sulla pressione della Cina: "Si tratta di una battaglia per decidere che livello di cooperazione vogliamo avere con Taiwan. Quello avvenuto nei nostri confronti era un attacco al mercato internazionale tutto. Non si possono tollerare attacchi alle regole comuni sul commercio. Su questo fronte ha agito anche in Europa".