Iran, sospesa l'esecuzione di Mahan Sadrat Marni

Le autorità iraniane hanno sospeso temporaneamente l'esecuzione del 23enne Mahan Sadrat condannato a morte durante le proteste per Mahsa Amini. Lo ha comunicato il legale del giovane in un post su Instagram. L'agenzia di stampa iraniana Isna ha citato una dichiarazione dell'ufficio stampa della Corte suprema in cui si afferma che la condanna a morte è stata "sospesa".