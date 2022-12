Iran, non si fermano esecuzioni: altre 11 persone condannate a morte

Non sono bastate le esecuzioni di Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard, i due giovani 23enni, giustiziati rispettivamente l'8 e il 12 dicembre, con l’accusa di “inimicizia contro Dio”. Non sono bastate neanche le promesse alla Corte di non eseguirle più, perché nel braccio della morte sono finite altre undici persone. Undici secondo quanto dichiarato dalla Magistratura Iraniana, almeno una dozzina in più invece quelli contati dagli attivisti.

Da ormai quasi tre mesi il Paese non ha pace. Dal 16 settembre, quando sono scoppiate le proteste in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, si susseguono morti e arresti.

Il caso di Amir Nasr - Azadani

Tra i condannati a morte figura anche Amir Nasr – Azadani, ex calciatore 26enne, che ha militato nella massima categoria iraniana (Rah – Ahan, Tractor e Gol – e Rayhan, le squadre in cui ha giocato). È stato arrestato e condannato alla pena di morte per aver sostenuto le proteste a favore delle donne nel suo Paese.