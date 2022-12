Iran, eseguita la condanna a morte di un altro manifestante

Majidreza Rahnavard è stato giustiziato questa mattina a Mashhad, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza paramilitare, e averne feriti altri quattro a Mashhad, nella provincia di Khorasan Razavi, durante le proteste scatenate dopo la morte di Mahsa Amini. È il secondo manifestante giustiziato dopo Mohsen Shekari, impiccato giovedì scorso. Ieri è trapelata la decisione della pena capitale per l'ex calciatore Amir Nasr-Azadani e per l'attore teatrale Hossein Mohammadi ascolta articolo Condividi

Proseguono le condanne a morte in Iran, in riposta alle proteste che da mesi attraversano il Paese. Un manifestante, Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato questa mattina a Mashhad, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza paramilitare fondata dall'ayatollah Khomeini. Secondo l'agenzia di stampa della magistratura Mizan, Rahnavard è stato condannato per 'muharebeh' (la 'guerra contro Dio') per aver accoltellato a morte due Basiji, Hossein Zeinalzadeh e Danial Rezazadeh, e averne feriti altri quattro a Mashhad, nella provincia di Khorasan Razavi, il 17 novembre, durante la rivolta in atto dal 16 settembre, dopo la morte in custodia di Mahsa Amini, accusata di avere indossato l'hijab in modo 'improprio'.

Cosa sappiamo vedi anche Iran, anche un ex calciatore condannato a morte per le proteste Secondo gli attivisti per i diritti umani, Rhanavard è stato duramente picchiato durante la detenzione, tanto da subire durante l'arresto la frattura di un braccio. Successivamente è stato esposto alla tv di Stato mentre confessava gli omicidi, secondo gli osservatori e gli attivisti sotto la pressione delle autorità. È il secondo manifestante giustiziato dopo Mohsen Shekari, impiccato giovedì scorso, anche lui condannato per ‘muharebeh’, per aver partecipato a un blocco stradale e ferito un Basiji durante le proteste. Anche un attore e un ex calciatore condannati a morte In Iran il clima di terrore è alimentato dalla diffusione di notizie su nuove condanne a morte: ieri è stata fatta trapelare la decisione della pena capitale per l'ex calciatore Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, e per il coetaneo attore teatrale Hossein Mohammadi. Entrambi detenuti dopo essere stati ai cortei dilagati in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini. Per i giudici della Repubblica islamica i due sono 'traditori', hanno compiuto atti di 'guerra', hanno minato la sicurezza del popolo e quindi meritano di morire. Il capo del tribunale di Isfahan, Asadollah Jafari, ha dichiarato che l'ex calciatore delle squadre Sepahan e Tractor è "uno dei 9 imputati nel caso in cui tre agenti di sicurezza sono stati martirizzati durante i disordini del 25 novembre". Ad Azadani, arrestato il 27 novembre, viene contestato di essere membro di un "gruppo armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'Iran". Sul destino di Mohammadi ha deciso invece un tribunale di Karaj: l'artista fa parte di un gruppo di cinque persone arrestate il 5 novembre, tutte condannate alla pena di morte.

Il caso di Sedarat Madani vedi anche Iran, 23enne nel braccio della morte: nonne lanciano appello su social Resta sospeso invece tra la vita e la morte Sedarat Madani, il 23enne che avrebbe dovuto essere impiccato ieri: il suo principale accusatore, l'agente Mohammad Reza Qonbartalib, ha scritto su Twitter di aver perdonato Sedarat e che la pena è stata "sospesa e rinviata". Ma la magistratura iraniana non ha confermato la sospensione. In precedenza, in un altro tweet poi cancellato, Qonbartalib aveva annunciato solo il rinvio di 48 ore dell'esecuzione. Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di attivisti e gente comune con la richiesta di far tornare a casa arrestati e condannati. Rilasciati su cauzione due attrici e un regista Sempre ieri, due attrici e un regista teatrale sono stati rilasciati su cauzione in Iran dopo essere stati detenuti per dieci giorni per aver girato un video che "violava la legge", ha scritto l'agenzia di stampa Isna. "Il regista teatrale Hamid Pourazari e le attrici Soheila Golestani e Faezeh Aeen sono stati rilasciati domenica sera", ha affermato Isna. Sono stati accusati di aver girato un video, diventato virale, in cui Soheila Golestani cammina in un parco, a capo scoperto e vestita di nero, fermandosi ai piedi di una scalinata e fissando la telecamera, prima di essere raggiunta da altre nove donne e cinque uomini che assumono la stessa posa.