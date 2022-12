"La questione morale deve essere al centro, questo vale per tutta la politica", ha detto Stefano Bonaccini a proposito del Qatargate. "Questa cosa fa molto male, va presa di petto, per questo plaudo al fatto che Letta ha deciso di convocare oggi l'incontro della commissione di garanzia. I fatti stanno accadendo in questi giorni, io come impegno posso prendere quello di tenere la questione morale dentro l'identità del Pd, al centro del dibattito e dell'agenda. In generale, questo è uno schiaffo alla politica, auguriamoci si possa fermare lì".

Bonaccini: alleanze si fanno territorio per territorio

"Il Pd sarà pure in crisi ma noi governiamo in quasi il 70 per cento dei comuni italiani e le alleanze sono diverse territorio per territorio, non si fanno a tavolino. Si fanno sui contenuti se c'è condivisione di programma e se si trova l'accordo per dire agli elettori che se si vince si puo' governare senza sbandare alla prima curva", dice ancora Bonaccini. "Ci sono territori con il centrosinistra che non prevede 5 Stelle, citta' come Bologna che governa con i 5 Stelle, o come l'Emilia-Romagna dove si va da Renzi e Calenda a Frantoianni e Bonelli", aggiunge Bonaccini che sulle regionali di Lazio e Lombardia lancia un appello: "Diamoci da fare per dare una mano il piu' possibile a Majorino e D'Amato per fare il miglior risultato possibile".