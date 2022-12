"L'Italia è una superpotenza culturale, dobbiamo creare una industria-cultura. E occorre ampliare il circuito alle realtà più piccole". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ai microfoni di Sky TG24 Live In Bergamo, dà un quadro della direzione della sua azione per i prossimi anni. "La cultura è un asset fondamentale del nostro Paese. Occorre un cambio di paradigma. La cultura va tutelata, è fondamentale, ma deve essere anche praticata, come un esercizio collettivo della società e un fattore di sviluppo economico". Poi sottolinea: "Siamo una superpotenza culturale del pianeta. Un unicum: una pluralità di culture ha caratterizzato il nostro Paese, prima i greci, poi i romani, gli arabi, gli aragonesi e così via. Abbiamo 5 milioni di opere d’arte e ne esponiamo soltanto 480mila. Lo sforzo che dobbiamo fare è capitalizzare questa ricchezza. Città come Bergamo devono entrare nel circuito di eccellenza. Occorre creare un sistema-cultura, che è anche una industria-cultura" (LIVE IN BERGAMO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).