Autostrade, l'ad Tomasi a Live in Bergamo: "Servono progetti". VIDEO

Il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a Live in Bergamo ha intervistato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Il ceo ha sottolineato l’importanza delle autostrade nel sistema delle infrastrutture italiane. Ogni giorno, in autostrada passano circa quattro milioni di persone. Il 60% delle fabbriche in Italia si trova nei pressi di un casello autostradale. Eppure, “il rapporto tra sistema autostradale e sistema ferroviario e uno a trenta. Il sistema autostradale è vitale per il Paese". Per questo, dice Tomasi, “non possiamo più permetterci di ritardare gli investimenti. Alcune opere sono vitali". Il Paese ha bisogno di grandi progetti, tra cui “la Gronda di Genova, il Passante di Bologna, le direttrici della parte Toscana ed Emilia"."Con il decreto Aiuti del nuovo governo sono state individuate 14 opere e 12 sono già in saturazione: non abbiamo più tempo. Negli ultimi 30 anni siamo fanalino di coda per la capacità di investimento nel Paese". (LIVE IN BERGAMO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)