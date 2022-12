L'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è molto critica sulla manovra e sul governo di Giorgia Meloni. "È difficile salvare qualcosa di questa Manovra. Non è una Manovra coraggiosa: sul caro bollette non ha nulla di efficace che copra i 12 mesi". La Legge di Bilancio poi non è "improntata alla crescita" e "aiuta e ammicca a chi evade e nello stesso tempo se la prende con chi è più debole, tagliando opzione donna e il reddito di cittadinanza". (LIVE IN BERGAMO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

L'esponente del Movimento 5 stelle ha espresso la sua opinione sul Partito democratico affermando che ha dei "problemi identitari". "C'è un congresso in corso - ha affermato - e il Pd deve darsi un'identità. Noi questo percorso lo abbiamo fatto, abbiamo costruito una nostra identità e su quella cercheremo di costruire un eventuale dialogo. Ma se oggi mi chiedeste cos'è il Pd nazionale, io non saprei rispondere. Un partito che non sa se scegliere Renzi o Conte ha un problema identitario non indifferente".

"Riforma Opzione donna è discriminazione"

Chiara Appendino ha detto di essere consapevole delle difficoltà di essere una donna al potere ma questo, ha spiegato, non giusitifica alcune scelte. Una tra tutte la riforma di Opzione donna. "Da donna come è la presidente del Consiglio è inaccettabile la riforma fatta di Opzione donna. Premesso che non avere figli non è una colpa ed è una scelta libera, discriminare una donna perché non ne ha avuti è penalizzante e non me lo aspettavo da una donna. Bisogna ripristinare Opzione donna esattamente come era e non costa tanto. A 58 anni non è che puoi dire a una donna: 'non hai avuto figli quindi non meriti di andare in pensione. Questa è discriminazione pura".