GoogIe 2025: i film, le serie tv, i cantanti e i brani più cercati

Introduzione

Google ha pubblicato la campagna “Un anno di Ricerche” mostrando alcuni dei trend del 2025. Il Festival di Sanremo ha dominato la scena influenzando numerose ricerche. Lucio Corsi è stato il personaggio più cercato dell’anno, mentre Conclave di Robert Harris ha dominato la classifica dei film. Primo posto per Monster: La storia di Ed Gein di Ryan Murphy e Ian Brennan nelle serie tv