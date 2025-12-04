GoogIe 2025: i film, le serie tv, i cantanti e i brani più cercati

Introduzione
Google ha pubblicato la campagna “Un anno di Ricerche” mostrando alcuni dei trend del 2025. Il Festival di Sanremo ha dominato la scena influenzando numerose ricerche. Lucio Corsi è stato il personaggio più cercato dell’anno, mentre Conclave di Robert Harris ha dominato la classifica dei film. Primo posto per Monster: La storia di Ed Gein di Ryan Murphy e Ian Brennan nelle serie tv
Quello che devi sapere
Google, un anno di ricerche
Tanta musica, ma anche sport. Il Festival di Sanremo ha giocato un ruolo chiave nelle ricerche del 2025, ma spazio anche al film Conclave di Robert Harris e alla serie tv antologica Monster: La storia di Ed Gein di Ryan Murphy e Ian Brennan.
I personaggi dello spettacolo più cercati del 2025
Google ha pubblicato la lista dei dieci personaggi più cercati dell'anno, all'interno presenti sei artisti del mondo dello spettacolo. Lucio Corsi ha conquistato il primo posto, dal palco del Festival di Sanremo anche Olly, medaglia d’argento. Troviamo poi Marcella Bella, Serena Brancale, Achille Lauro e Brunori Sas.
I film più cercati del 2025
Passimo ora al mondo del cinema. Conclave di Robert Harris ha conquistato il gradino più alto del podio, seguono Nosferatu di Robert Eggers e Anora di Sean Baker. Il primo film d’animazione presente in classifica è Dragon Trainer al quinto posto. Questa la Top 10 completa:
- Conclave
- Nosferatu
- Anora
- Follemente
- Dragon Trainer
- The Brutalist
- Io sono la fine del mondo
- Thunderbolts
- Mickey 17
- Superman
Le serie tv più cercate del 2025
Monster: La storia di Ed Gein, produzione targata Netflix, è risultata la serie tv più cercata dell’anno. Squid Game e Adolescence hanno rispettivamente conquistato il secondo e il terzo posto. Ecco la classifica:
- Monster: La storia di Ed Gein
- Squid Game
- Adolescence
- M Il figlio del secolo
- Il Gattopardo
- Ginny e Georgia
- L'estate nei tuoi occhi
- Il mostro di Firenze
- ACAB - La Serie
- Tutto quello che ho
I testi più cercati
Quali sono i testi più cercati di questo 2025? Anche in questo caso il Festival di Sanremo ha giocato un ruolo importante dominando tutta la classifica. Al primo posto spicca Volevo essere un duro di Lucio Corsi, subito dopo Balorda nostalgia di Olly. Medaglia di bronzo per Crêuza de mä, proposto da Bresh con Cristiano De André nel corso della serata delle cover. Chiudono la Top 5 i testi di Incoscienti giovani di Achille Lauro e Battito di Fedez, pronto a tornare in gara in coppia con Marco Masini nell’edizione 2026 della kermesse musicale. Questa la Top 10:
- Volevo essere un duro
- Balorda nostalgia
- Crêuza de mä
- Incoscienti giovani
- Battito
- La cura per me
- Quando sarai piccola
- Cuoricini
- Bella stronza
- L’albero delle noci
I cantanti più cercati
Lucio Corsi, medaglia d’argento al Festival di Sanremo 2025 e quinta posizione alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, è risultato il cantante più cercato dell’anno. A seguire Olly e Marcella Bella. Ecco la Top 10:
- Lucio Corsi
- Olly
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Achille Lauro
- Brunori Sas
- Tony Effe
- Gianni Bella
- Joan Thiele
- Massimo Ranieri
Gli addii più cercati del 2025: i personaggi del mondo dello spettacol
Tra i dieci addii più cercati in Italia su Google, troviamo la scomparsa di alcuni amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo: Pippo Baudo, Eleonora Giorgi, Ozzy Osbourne, Robert Redford, Alvaro Vitali e le gemelle Alice ed Ellen Kessler.
I perché del 2025
Google ha pubblicato anche i dieci perché dell’anno, al terzo posto figura ‘Perché Olly non va all’Eurovision?’. La decisione del vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha quindi incuriosito il pubblico sul motivo della rinuncia, ovvero la voglia di concentrarsi sulle date live in Italia.
Le ricette più cercate
Nella classifica delle dieci ricette più cercate, segnaliamo la presenza del termine ‘Biscotti Squid Game’. La serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha quindi incuriosito anche gli appassionati di cucina.