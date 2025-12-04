Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

Tecnologia
©Getty

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti come la morte di Papa Francesco. Emergono anche Baudo, Armani, Robert Redford e le gemelle Kessler. Tra i grandi temi di attualità in cima alla lista delle domande degli utenti ci sono la guerra in Medio Oriente, il successore di Papa Francesco e Sarkozy in carcere . Nella sezione spettacoli spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo

ascolta articolo

L'addio a papa Francesco, i temi legati al medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo. Sono questi alcuni temi o persone che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche, contenuti nella consueta analisi “Un anno di ricerche di Google”. 

I grandi addii

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti. In primis la morte di papa Francesco il 21 aprile 2025 che ha provocato un'ondata di commozione e presenze internazionali a Roma in un delicato momento geopolitico. Ma anche lo storico volto televisivo Pippo Baudo, il re della moda Giorgio Armani, Robert Redford, l'addio delle gemelle Kessler, unite fino alla fine, e di Eleonora Giorgi.

Approfondimento

Chip per l'Ia, il "risveglio" di Google e la sfida a Nvidia

L’attualità

 I grandi temi di attualità spiccano nella lista delle domande che gli utenti hanno rivolto a Google nel 2025. Tra questi “perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza?”, ma anche “perché Leone XIV?', il successore di papa Francesco”, “perché Los Angeles brucia? “ in riferimento ai roghi che quasi un anno fa hanno lambito Hollywood, “perché Sarkozy è in carcere” . 

Approfondimento

App, giochi e libri migliori del 2025 per Android secondo Google

Lo spettacolo e lo sport

Un corposo spazio nelle classifiche delle tendenze 2025 di Google lo occupano gli spettacoli. Spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo: è in cima alla lista dei personaggi e delle canzoni con 'Volevo essere un duro'. Nella stessa lista c'è anche Olly (il vincitore dello stesso festival), Bianca Balti, la modella che ha testimoniato sui social la sua malattia, e i tennisti Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. 

Approfondimento

Antitrust, Google cambia il consenso ai dati personali. Cosa cambia

I film e le serie tv

Il film che emerge dalle ricerche su Google nel 2025 è Conclave uscito proprio pochi mesi prima della morte di papa Francesco; la serie tv Monster: La storia di Ed Gein; tra le ricette al top c'è il casatiello napoletano. Infine, in cima alla lista dei 'cosa significa' figura la parola parafilia, cioè le pulsioni sessuali che possono sconfinare in deviazioni; a seguire 'la separazione delle carriere' in relazione alla riforma della giustizia su cui si dovrebbe tenere un referendum in Italia tra pochi mesi.  

L'elenco completo

 

Personaggi

  1. Lucio Corsi
  2. Olly
  3. Lorenzo Musetti
  4. Bianca Balti
  5. Jasmine Paolini
  6. Marcella Bella
  7. Serena Brancale
  8. Cecilia Sala
  9. Achille Lauro
  10. Brunori Sas

Addii

  1. Papa Francesco
  2. Pippo Baudo
  3. Eleonora Giorgi
  4. Giorgio Armani
  5. Charlie Kirk
  6. Diogo Jota
  7. Ozzy Osbourne
  8. Robert Redford
  9. Alvaro Vitali
  10. Gemelle Kessler

Serie TV

  1. Monster: La storia di Ed Gein
  2. Squid Game
  3. Adolescence
  4. M Il figlio del secolo
  5. Il Gattopardo
  6. Ginny e Georgia
  7. L'estate nei tuoi occhi
  8. Il mostro di Firenze
  9. ACAB - La Serie
  10. Tutto quello che ho

Film

  1. Conclave
  2. Nosferatu
  3. Anora
  4. Follemente
  5. Dragon Trainer
  6. The Brutalist
  7. Io sono la fine del mondo
  8. Thunderbolts
  9. Mickey 17
  10. Superman

Cantanti

  1. Lucio Corsi
  2. Olly
  3. Marcella Bella
  4. Serena Brancale
  5. Achille Lauro
  6. Brunori Sas
  7. Tony Effe
  8. Gianni Bella
  9. Joan Thiele
  10. Massimo Ranieri

Ricette

  1. Casatiello napoletano
  2. Colomba pasquale
  3. Uova alla Jova
  4. Chiacchiere
  5. Crumbl cookies
  6. Biscotti Squid Game
  7. Biscotti di Pasqua
  8. Torta pasqualina
  9. Castagnole
  10. Salame di cioccolato

Come vestirsi

  1. Come vestirsi a Pasqua?
  2. Come vestirsi a una prima comunione?
  3. Come vestirsi per un matrimonio?
  4. Come vestirsi a Carnevale?
  5. Come vestirsi per andare sulla neve?
  6. Come vestirsi in primavera?
  7. Come vestirsi a Londra a marzo?
  8. Come vestirsi a un funerale?
  9. Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani?
  10. Come vestirsi per la MOC?

Perché?

  1. Perché Israele ha attaccato l'Iran?
  2. Perché Leone XIV?
  3. Perché Olly non va all'Eurovision?
  4. Perché Trump ha attaccato l'Iran?
  5. Perché The Couple chiude?
  6. Perché Los Angeles brucia?
  7. Perché Israele attacca Gaza?
  8. Perché Sarkozy è in carcere?
  9. Perché Cecilia Sala è stata arrestata?
  10. Perché Tiktok chiude in America?

Cosa significa?

  1. Cosa significa Parafilia?
  2. Cosa significa separazione delle carriere?
  3. Cosa significa ipovedente?
  4. Cosa significa Agostiniano?
  5. Cosa significa ACAB?
  6. Cosa significa 'Si na pret'?
  7. Cosa significa Cubiculario?
  8. Cosa significa Amarcord?
  9. Cosa significa Bed rotting?
  10. Cosa significa 'Dazi Trump'?

Testo

  1. Volevo essere un duro
  2. Balorda nostalgia
  3. Crêuza de mä
  4. Incoscienti giovani
  5. Battito
  6. La cura per me
  7. Quando sarai piccola
  8. Cuoricini
  9. Bella stronza
  10. L'albero delle noci

Come si fa?

  1. Come si fa il porridge?
  2. Come si fa la tanatoprassi?
  3. Come si fa il vacuum addominale?
  4. Come si fa lo screen sul pc?
  5. Come si fa la action figure?
  6. Come si fa il caffé freddo?
  7. Come si fa il dry brushing?
  8. Come si fa il casatiello napoletano?
  9. Come si fa la zuppa di cozze?
  10. Come si fa la colonscopia?

Come fare (in cucina)?

  1. Come fare le chiacchiere?
  2. Come fare i capperi sotto sale?
  3. Come fare il kefir in casa?
  4. Come fare il guacamole?
  5. Come fare le patate dolci?
  6. Come fare il casatiello?
  7. Come fare la pastiera?
  8. Come fare la besciamella fatta in casa?
  9. Come fare il pollo?
  10. Come fare pasta e lenticchie?

Tecnologia: Ultime notizie

CarTablet Pro Max, lo schermo 4K per auto con CarPlay e Android Auto

Daniele Semeraro

Swappie, arrivano gli iPad ricondizionati certificati: la nostra prova

Daniele Semeraro

Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

Tecnologia

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli...

YouTube Recap, arriva la classifica dei video più visti dell'anno

Tecnologia

Google introduce il primo Recap di YouTube, il riepilogo annuale delle abitudini di visione già...

Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile, cosa sapere e come vederlo

Tecnologia

Disponibile all'interno dell'app di streaming musicale, già a partire dalla giornata di oggi, si...

Tecnologia: I più letti