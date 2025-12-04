Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti come la morte di Papa Francesco. Emergono anche Baudo, Armani, Robert Redford e le gemelle Kessler. Tra i grandi temi di attualità in cima alla lista delle domande degli utenti ci sono la guerra in Medio Oriente, il successore di Papa Francesco e Sarkozy in carcere . Nella sezione spettacoli spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo
L'addio a papa Francesco, i temi legati al medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo. Sono questi alcuni temi o persone che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche, contenuti nella consueta analisi “Un anno di ricerche di Google”.
I grandi addii
L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti. In primis la morte di papa Francesco il 21 aprile 2025 che ha provocato un'ondata di commozione e presenze internazionali a Roma in un delicato momento geopolitico. Ma anche lo storico volto televisivo Pippo Baudo, il re della moda Giorgio Armani, Robert Redford, l'addio delle gemelle Kessler, unite fino alla fine, e di Eleonora Giorgi.
L’attualità
I grandi temi di attualità spiccano nella lista delle domande che gli utenti hanno rivolto a Google nel 2025. Tra questi “perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza?”, ma anche “perché Leone XIV?', il successore di papa Francesco”, “perché Los Angeles brucia? “ in riferimento ai roghi che quasi un anno fa hanno lambito Hollywood, “perché Sarkozy è in carcere” .
Lo spettacolo e lo sport
Un corposo spazio nelle classifiche delle tendenze 2025 di Google lo occupano gli spettacoli. Spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo: è in cima alla lista dei personaggi e delle canzoni con 'Volevo essere un duro'. Nella stessa lista c'è anche Olly (il vincitore dello stesso festival), Bianca Balti, la modella che ha testimoniato sui social la sua malattia, e i tennisti Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.
I film e le serie tv
Il film che emerge dalle ricerche su Google nel 2025 è Conclave uscito proprio pochi mesi prima della morte di papa Francesco; la serie tv Monster: La storia di Ed Gein; tra le ricette al top c'è il casatiello napoletano. Infine, in cima alla lista dei 'cosa significa' figura la parola parafilia, cioè le pulsioni sessuali che possono sconfinare in deviazioni; a seguire 'la separazione delle carriere' in relazione alla riforma della giustizia su cui si dovrebbe tenere un referendum in Italia tra pochi mesi.
L'elenco completo
Personaggi
- Lucio Corsi
- Olly
- Lorenzo Musetti
- Bianca Balti
- Jasmine Paolini
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Cecilia Sala
- Achille Lauro
- Brunori Sas
Addii
- Papa Francesco
- Pippo Baudo
- Eleonora Giorgi
- Giorgio Armani
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Robert Redford
- Alvaro Vitali
- Gemelle Kessler
Serie TV
- Monster: La storia di Ed Gein
- Squid Game
- Adolescence
- M Il figlio del secolo
- Il Gattopardo
- Ginny e Georgia
- L'estate nei tuoi occhi
- Il mostro di Firenze
- ACAB - La Serie
- Tutto quello che ho
Film
- Conclave
- Nosferatu
- Anora
- Follemente
- Dragon Trainer
- The Brutalist
- Io sono la fine del mondo
- Thunderbolts
- Mickey 17
- Superman
Cantanti
- Lucio Corsi
- Olly
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Achille Lauro
- Brunori Sas
- Tony Effe
- Gianni Bella
- Joan Thiele
- Massimo Ranieri
Ricette
- Casatiello napoletano
- Colomba pasquale
- Uova alla Jova
- Chiacchiere
- Crumbl cookies
- Biscotti Squid Game
- Biscotti di Pasqua
- Torta pasqualina
- Castagnole
- Salame di cioccolato
Come vestirsi
- Come vestirsi a Pasqua?
- Come vestirsi a una prima comunione?
- Come vestirsi per un matrimonio?
- Come vestirsi a Carnevale?
- Come vestirsi per andare sulla neve?
- Come vestirsi in primavera?
- Come vestirsi a Londra a marzo?
- Come vestirsi a un funerale?
- Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani?
- Come vestirsi per la MOC?
Perché?
- Perché Israele ha attaccato l'Iran?
- Perché Leone XIV?
- Perché Olly non va all'Eurovision?
- Perché Trump ha attaccato l'Iran?
- Perché The Couple chiude?
- Perché Los Angeles brucia?
- Perché Israele attacca Gaza?
- Perché Sarkozy è in carcere?
- Perché Cecilia Sala è stata arrestata?
- Perché Tiktok chiude in America?
Cosa significa?
- Cosa significa Parafilia?
- Cosa significa separazione delle carriere?
- Cosa significa ipovedente?
- Cosa significa Agostiniano?
- Cosa significa ACAB?
- Cosa significa 'Si na pret'?
- Cosa significa Cubiculario?
- Cosa significa Amarcord?
- Cosa significa Bed rotting?
- Cosa significa 'Dazi Trump'?
Testo
- Volevo essere un duro
- Balorda nostalgia
- Crêuza de mä
- Incoscienti giovani
- Battito
- La cura per me
- Quando sarai piccola
- Cuoricini
- Bella stronza
- L'albero delle noci
Come si fa?
- Come si fa il porridge?
- Come si fa la tanatoprassi?
- Come si fa il vacuum addominale?
- Come si fa lo screen sul pc?
- Come si fa la action figure?
- Come si fa il caffé freddo?
- Come si fa il dry brushing?
- Come si fa il casatiello napoletano?
- Come si fa la zuppa di cozze?
- Come si fa la colonscopia?
Come fare (in cucina)?
- Come fare le chiacchiere?
- Come fare i capperi sotto sale?
- Come fare il kefir in casa?
- Come fare il guacamole?
- Come fare le patate dolci?
- Come fare il casatiello?
- Come fare la pastiera?
- Come fare la besciamella fatta in casa?
- Come fare il pollo?
- Come fare pasta e lenticchie?