Tecnologia
Chip per l'Ia, il "risveglio" di Google e la sfida a Nvidia
Dal possibile accordo tra Google e Meta sui chip Tpu, alternativi a quelli di Nvidia, ai timori di una bolla AI, allontanati dopo l’ultima trimestrale del colosso guidato da Jensen Huang ma non completamente fugati. Siamo assistendo a un ridisegno del mercato della tecnologia legata all’intelligenza artificiale? Ecco la posta in gioco
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi