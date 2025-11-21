Antitrust, Google cambia il consenso ai dati personali. Cosa cambia

Ad annunciarlo è stata l'Antitrust, concludendo l'istruttoria avviata a luglio 2024 in merito alla richiesta del consenso degli utenti al "collegamento" dei servizi offerti dal colosso di Mountain View. Google “modificherà la richiesta di consenso, fornendo informazioni più chiare e precise sulle implicazioni del consenso sull'uso dei dati personali degli utenti e sulla varietà e quantità di servizi", si legge nella nota dell'Autorità

Google cambia il consenso ai dati personali. Ad annunciarlo in una nota è stata l'Antitrust, che ha concluso con impegni l'istruttoria avviata a luglio 2024 in merito alla richiesta del consenso degli utenti al "collegamento" dei servizi offerti dal colosso di Mountain View. Come ha precisato l'Autorità, Google “modificherà la richiesta di consenso, fornendo informazioni più chiare e precise sulle implicazioni del consenso sull'uso dei dati personali degli utenti e sulla varietà e quantità di servizi Google”, inclusi i servizi di intelligenza artificiale come Gemini, “rispetto ai quali ci può essere un uso 'combinato' e 'incrociato' dei dati personali in caso di rilascio del consenso".