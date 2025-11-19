Google, presentato Gemini 3: il nuovo modello interattivo di IA

Definito dai creatori come il "miglior modello al mondo" per l'interpretazione e l'elaborazione di dati da testo, immagini, audio e video, Gemini 3 è stato presentato anche come un nuovo potente "agente" digitale per la creazione di applicazioni a comando. È disponibile nell'app e nel motore di ricerca di Google, AI Overviews

Al via Gemini 3. Google rilancia la sfida sull'intelligenza artificiale presentando il suo ultimo modello di AI. Definito dai creatori come il "miglior modello al mondo" per l'interpretazione e l'elaborazione di dati da testo, immagini, audio e video, Gemini 3 è stato presentato anche come un nuovo potente "agente" digitale per la creazione di applicazioni a comando. "Questo è il nostro modello più intelligente", ha detto Koray Kavukcuoglu, responsabile dell'intelligenza artificiale del colosso di Mountain View, in un briefing con i giornalisti.

In arrivo Gemini 3

Come ha sottolineato Kavukcuoglu, Gemini 3 è disponibile tramite l'app, con oltre 650 milioni di utenti mensili, e nel motore di ricerca di Google, AI Overviews, dove Gemini conta oltre due miliardi di utenti mensili . "Gemini ha stabilito un ritmo completamente nuovo sia in termini di rilascio dei modelli, sia di distribuzione agli utenti più velocemente che mai", ha aggiunto. "Ci piace pensare che aiuterà tutti a dare vita a qualsiasi idea", ha rimarcato il responsabile dell'intelligenza artificiale di Google.

Google: "Il modello più intelligente"

Secondo l’azienda, il nuovo modello risulta più efficace nel ragionamento simulato che richiede di scomporre un problema in parti e nella pianificazione a lungo termine. Per Kavukcuoglu, si tratta del “modello più intelligente” di Google, oltre che “il miglior modello al mondo per la comprensione multimodale”.