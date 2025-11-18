Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

AI, l'ad di Google: "Se scoppia la bolla nessuna azienda sarà risparmiata"

Tecnologia
©Getty

Sundar Pichai sottolinea "il momento straordinario" dell'IA, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di "irrazionalità" dietro un interesse così trascinante

ascolta articolo

Se la 'bolla' innescata dal boom dello sviluppo dell'intelligenza artificiale esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo. È l'allarme lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, filiazione del colosso americano Google, intervistato sulle prospettive di questo business tecnologico dalla Bbc. Pichai sottolinea "il momento straordinario" dell'IA, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di "irrazionalità" dietro un interesse così trascinante: senza sminuire i timori che tempo circolano nella Silicon Valley, come sui mercati mondiali, in relazione ai rischi di "una bolla" in grado potenzialmente di scoppiare. "Io penso" - le sue parole - "che nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi".

Tecnologia: Ultime notizie

Cloudflare manda X, ChatGPT e Canva in down: "Problemi risolti"

Tecnologia

Dopo alcune ore di down di numerosi di siti, secondo Cloudflare l'incidente sarebbe stato...

AI, l'ad di Google: se scoppia bolla nessuna azienda sarà risparmiata

Tecnologia

Sundar Pichai sottolinea "il momento straordinario" dell'IA, a livello di investimenti e...

Hue Play Wall Washer, le luci che “lavano” il muro con il colore

Daniele Semeraro

Black Friday 2025 su Amazon, quando inizia: il calendario e le date

Tecnologia

Amazon inaugura la stagione delle promozioni l 20 novembre: le offerte si protrarranno fino al...

Black Friday 2025: quando inizia, quanto dura e quando finisce

Tecnologia

Il Black Friday 2025 cadrà il 28 novembre, ma le promozioni sono già iniziate con largo anticipo....

Tecnologia: I più letti