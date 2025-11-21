A spodestare la concorrenza nel 2025, l’app di Hank Green “Focus Friend” lanciata ad agosto che incentiva l’utente a non perdere la concentrazione evitando l’uso di app che potrebbero distrarre ascolta articolo

Google ha reso noti i vincitori del premio “Best Play of 2025”. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alle app, ai giochi e ai libri che hanno colpito per la loro brillantezza, ingegnosità e qualità. La selezione è stata effettuata in base ai contenuti più interessanti dell’anno secondo il negozio ufficiale Play Store.

"Focus Friend" by Hank Green: l'app che ha spodestato la concorrenza L'app dell'anno secondo la classifica di Google Play è Focus Friends, l'assistente virtuale per controllare il tempo trascorso al telefono ideata dallo YouTuber e imprenditore Hank Green. Lanciata ad agosto, l'app vuole incentivare l'utente a non perdere la concentrazione: lo strumento ti consente infatti di evitare le app del telefono che ti distraggono mentre studi o lavori, incoraggiandoti con l'aiuto di un piccolo fagiolo dei cartoni animati a cui piace lavorare a maglia calzini e sciarpe, che può scambiare per decorare la sua cameretta. Al contrario, più si usa lo smartphone, più si perdono opzioni e peggiore l'umore del personaggio virtuale. Su Android, Focus Friend ha superato il milione di installazioni.