Google ha reso noti i vincitori del premio “Best Play of 2025”. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alle app, ai giochi e ai libri che hanno colpito per la loro brillantezza, ingegnosità e qualità. La selezione è stata effettuata in base ai contenuti più interessanti dell’anno secondo il negozio ufficiale Play Store.
“Focus Friend” by Hank Green: l’app che ha spodestato la concorrenza
L’app dell’anno secondo la classifica di Google Play è Focus Friends, l’assistente virtuale per controllare il tempo trascorso al telefono ideata dallo YouTuber e imprenditore Hank Green. Lanciata ad agosto, l’app vuole incentivare l’utente a non perdere la concentrazione: lo strumento ti consente infatti di evitare le app del telefono che ti distraggono mentre studi o lavori, incoraggiandoti con l'aiuto di un piccolo fagiolo dei cartoni animati a cui piace lavorare a maglia calzini e sciarpe, che può scambiare per decorare la sua cameretta. Al contrario, più si usa lo smartphone, più si perdono opzioni e peggiore l'umore del personaggio virtuale. Su Android, Focus Friend ha superato il milione di installazioni.
Migliori app, giochi e libri del “Google Best Play of 2025”
Quest'anno Pokémon TCG Pocket ha fatto il possibile per offrire una versione autentica dell'iconico gioco di carte collezionabili. Dall'apertura delle bustine di espansione all'ammirazione per le carte dal design accattivante, ogni dettaglio è caratterizzato da un tocco tattile. Questi dettagli curatissimi hanno portato il gioco di carte in una nuova era, facendogli guadagnare l'ambito premio di Miglior Gioco del 2025. Disney Speedstorm: dalla splendida grafica ai comandi reattivi, tutto è stato ottimizzato per un gioco perfetto su PC, tablet o dispositivi mobili. Fedele al suo nome, questo gioco di corse si è guadagnato il titolo di Miglior gioco multi-dispositivo del 2025. E ancora la potente suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale di Luminar che ha consentito a tutti, dagli aspiranti fotografi ai professionisti esperti, di creare immagini straordinarie e di alta qualità.
- Tra le app: Edits come migliore app per lo svago, Wiser come migliore app essenziale per la vita quotidiana, Pingo AI come migliore gemma nascosta, ABC mouse 2 come migliore app per famiglie, SleepisolBio come migliore app per smartwatch, Goodnotes come m migliore app per per grandi schermi, Soundcloud;
- Tra i giochi: Dunk City Dynasty come Miglior gioco in multiplayer, Cundy Crush Solitaire come Miglior gioco Pick Up & Play, Chants of Sennaar come miglior gioco indipendente, Disco Elysium come migliore sceneggiatura, DREDGE come migliore gioco su Play Passe e Odin: Valhalla Rising come migliore gioco Google Play Games da giocare su PC;
- Tra i libri: The Raven Scholar” di Antonia Hodgson, “Le ultime parole famose” di Gillian McAllister, “Promise Me Sunshine” di Cara Bastone, “L’imperatore della gioia” di Ocean, "Bat Eater and Other Names for Cora Zheng" di Kylie Lee Baker, “Erode il Grande” di Zora Neal Hurson, "Ricordati che morirai" di Eden Robins, “Buddha salta il muro e altri piatti classici cinesi dai nomi curiosi” di Ying Chang Compestine, "The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All Vol 1" di Sumiko Arai, “Witch and Mercenary volume 1” di Chohokiteki Kaeru;
