Definita la “più agghiacciante” delle tre serie della trilogia Monster, la storia raccontata ancora una volta dal punto di vista di Ryan Murphy e Ina Brennan arriva dopo i grandi successi di Jeffrey Dahmer e le accese polemiche legate ai Fratelli Menendez

Continua il successo di Monster, la serie antologica targata Netflix che racconta storie ispirate a fatti reali, collocandosi a metà tra cronaca aderente alla realtà e narrazione drammatizzata. È stato infatti diffuso il trailer di Monster: The Ed Gein Story che – come i due precedenti capitoli – si integra nell’antologia dedicata alla psicologia dei killer statunitensi più disturbanti. Ideato e prodotto da Ryan Murphy e Ina Brennan, questo nuovo capitolo ha come protagonista Charlie Hunnam, nei panni del famigerato serial killer del Wisconsin. La serie sarà disponibile su Netflix dal 3 ottobre 2025.

LA STORIA DEL TERZO CAPITOLO DI MONSTER

Monster: The Ed Gein Story racconta la vicenda di Edward Theodor Gein, noto come il “Macellaio di Plainfield”, assassino e profanatore di tombe del Wisconsin. Cresciuto con una madre autoritaria e oppressiva, sviluppò un rapporto profondamente disturbato con le donne. A partire dagli anni ’50 uccise due persone — Mary Hogan e Bernice Worden — e profanò diversi cimiteri, utilizzando parti dei cadaveri per costruire oggetti e indumenti macabri.

Arrestato nel 1957, fu giudicato incapace di intendere e di volere, e trascorse il resto della sua vita in ospedali psichiatrici, dove morì nel 1984. La sua storia ispirò celebri personaggi del genere horror, tra cui Norman Bates (Psycho), Leatherface (Non aprite quella porta) e Buffalo Bill (Il silenzio degli innocenti). Oggi la sua inquietante figura arriva anche nella serialità televisiva grazie al lavoro di Murphy e Brennan.

MONSTER – STORIE DI SUCCESSO SUL PICCOLO SCHERMO

Questo terzo capitolo arriva dopo due grandi successi che hanno contribuito a plasmare l’immaginario collettivo del genere true crime e a fidelizzare il pubblico.

Su Netflix sono usciti prima La storia di Jeffrey Dahmer e poi quella di Lyle ed Erik Menendez. Tra record di visualizzazioni (oltre un miliardo di ore per Dahmer) e critiche per la scarsa aderenza alla realtà della seconda stagione (Erik Menendez ha definito la serie una “rappresentazione disonesta” della vicenda che lo riguardava), la terza e attesissima storia si prepara a conquistare nuovamente il pubblico, esplorando ancora una volta ngli anfratti più oscuri dell'america dei serial killer.

IL TRAILER

Già in tendenza su YouTube, Netflix ha rilasciato poche ore fa il teaser della serie, offrendo un primo sguardo inquietante sulla trasformazione di un uomo disturbato e disturbante, guidato da psicosi e da un’ossessione malsana per la madre.

Ambientata nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ’50, questa nuova vicenda punta a esplorare come i crimini di Gein abbiano forgiato gli archetipi horror — come si evince chiaramente dal trailer — tra cui Norman Bates, Leatherface e Buffalo Bill. La serie, già definita “la più agghiacciante” del franchise, debutterà su Netflix il 3 ottobre mentre dovrebbe già essere data per certa la storia al centro della quarta stagione: quella di Lizzie Borden, accusato di aver ucciso a colpi d'ascia il padre e la matrigna.