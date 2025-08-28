Monster: la storia di Ed Gein, svelata la data di uscita

Come annunciato dall’account Instagram di Netflix Italia, la terza stagione della serie antologica farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 ottobre

monster: la storia di ed gein, tutto quello che sappiamo sulla serie tv

Charlie Hunnam sarà Ed Gein nella serie tv creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. L’attore interpreterà il celebre serial killer che negli anni avrebbe ispirato numerose pellicole: da Il silenzio degli innocenti a Psycho passando per Non aprite quella porta. L’account Instagram di Netflix Italia ha condiviso i primi poster della produzione. Nel cast anche Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams e Joey Pollari. Inoltre, presenti Tyler Jacob Moore, Charlie Hall, Will Brill, Mimi Kennedy, Robin Weigert e Lesley Manville.

Questa la sinossi ufficiale distribuita da Netflix: “Assassino seriale. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni '50, un amichevole e mite recluso di nome Eddie Gein viveva tranquillamente in una fattoria in rovina, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante che avrebbe ridefinito l'incubo americano. Guidato dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione totalizzante per la madre, i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato Hollywood per decenni”. Come rivelato nei tre poster, la serie tv farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 3 ottobre.