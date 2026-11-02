"L'unico motivo per cui non ho ancora chiuso i conti con l'Iran è che voglio essere gentile. Voglio provare a salvare tutte quelle vite, se posso... Ma a un certo punto dovremo colpire duramente", ha dichiarato Donald Trump ai sostenitori durante un comizio in Iowa, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Il presidente Usa nel weekend ha parlato con Netanyahu in merito a una possibile nuova azione militare in Iran: il presidente israeliano avrebbe sollecitato Trump a colpire Teheran subito dopo le midterm ma il numero uno della Casa Bianca sembra aver frenato: "Teheran vuole arrivare a un accordo, vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta".

Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato che alcuni attacchi sauditi hanno colpito un importante porto sul Mar Rosso e un impianto petrolifero nella provincia di Hodeidah, ferendo sette persone. Almeno tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite negli attacchi con droni lanciati da Israele nella Striscia di Gaza centrale e meridionale. Lo riferisce al Jazeera che cita fonti ospedaliere.

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