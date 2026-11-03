Trump ha affermato che gli Usa non sono in guerra contro l'Iran, citando come paragone "la Prima o la Seconda guerra mondiale. Quando è stata l'ultima volta che ci avete visto combattere contro di loro? Passano mesi e mesi, noi parliamo.

Loro non si trovano in una buona posizione negoziale. La loro economia sta crollando per colpa nostra. Hanno un'inflazione del 301%. Non hanno denaro, non pagano i soldati, non pagano le forze di polizia. Non siamo in guerra, capite? Nessuno direbbe che siamo in guerra. Insomma, quand'è stata l'ultima volta che abbiamo sparato un colpo? Non è questo il caso, vero? È una forma di scontro molto blanda". La spesa di "30 miliardi di dollari" nel confronto contro Teheran "sono briciole, perché abbiamo recuperato quella cifra molte volte tanto, solo con il Venezuela" o la Groenlandia" che vale "5.000 miliardi di dollari: è una cifra irrisoria rispetto al denaro che abbiamo generato. Inoltre, da quando sono entrato in carica, abbiamo creato un valore pari a 25.000 miliardi di dollari. 25 trilioni. Rifletteteci: nessuno ne ha mai sentito parlare. Nessun altro Paese ha fatto ciò che abbiamo realizzato noi negli ultimi due anni. 25 trilioni di dollari di ricchezza... nessuno ha mai fatto nulla del genere", ha aggiunto Trump.