Guerra Iran USA, Trump sente Netanyahu: “Nessuna fretta, Teheran vuole accordo”. LIVE
Dopo un colloquio telefonico con Netanyahu, Trump prende tempo sull'Iran: 'Teheran vuole arrivare a un accordo, vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo al sito nucleare di Pickaxe Mountain". La Guida Suprema dell'Iran Khamenei mette in guardia gli Usa dal riprendere gli attacchi dopo le indiscrezioni dei media: ha dato ordini per una risposta immediata e 'senza restrizioni geografiche' a qualsiasi minaccia nemica
in evidenza
Dopo un colloquio telefonico con Netanyahu, Trump prende tempo sull'Iran: 'Teheran vuole arrivare a un accordo, vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo al sito nucleare di Pickaxe Mountain". La Guida Suprema dell'Iran Khamenei mette in guardia gli Usa dal riprendere gli attacchi dopo le indiscrezioni dei media secondo le quali il presidente Usa avrebbe già avvisato gli alleati del Golfo sulla ripresa della guerra contro il regime il giorno dopo le elezioni di midterm. Khamenei ha dato ordini per una risposta immediata e 'senza restrizioni geografiche' a qualsiasi minaccia nemica.
Gli approfondimenti:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- 7 ottobre 2023, cosa accadde il giorno dell'attacco di Hamas a Israele
- La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Iran: "Marina e Aeronautica britanniche sono organizzazioni terroristiche"
L'Iran ha annunciato di aver designato la Marina militare e l'Aeronautica del Regno Unito come organizzazioni terroristiche, classificando inoltre il servizio di intelligence estero britannico MI6 come "gruppo ostile". Il ministero degli Esteri iraniano ha spiegato in un comunicato che la decisione rappresenta una "risposta alle azioni ostili del governo britannico contro la Repubblica islamica dell'Iran nell'ultimo anno, compresa la partecipazione alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal sionismo contro l'Iran".
Iran: Marina e Aeronautica Gb "organizzazioni terroristiche"
L'Iran ha annunciato di aver designato la Marina militare e l'Aeronautica del Regno Unito come organizzazioni terroristiche, classificando inoltre il servizio di intelligence estero britannico MI6 come "gruppo ostile". Il ministero degli Esteri iraniano ha spiegato in un comunicato che la decisione rappresenta una "risposta alle azioni ostili del governo britannico contro la Repubblica islamica dell'Iran nell'ultimo anno, compresa la partecipazione alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal sionismo contro l'Iran".
Wsj, Trump sente Netanyahu mentre valuta attacco a Iran
Il presidente statunitense Donald Trump ha appena concluso una telefonata con il leader israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto il Wall Street Journal, sottolineando che la conversazione si e' svolta sullo sfondo dei preparativi statunitensi per rinnovare gli attacchi contro l'Iran.
Teheran annuncia "contromisure" nei confronti di Londra
Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato di aver inserito la Marina e l'Aeronautica britannica in una lista di organizzazioni "terroristiche" e il servizio di intelligence estera, l'MI6, in una lista di "gruppi ostili". Il ministero ha descritto la sua decisione come una risposta alle azioni intraprese dalla Gran Bretagna nell'ultimo anno, tra cui la cooperazione militare con gli Stati Uniti e Israele nella guerra contro il regime e l'inclusione delle Guardie Rivoluzionarie nella legge britannica sulle minacce statali.
Trump, nessuna fretta, 1-2 siti di cui ancora occuparci
L'Iran "non avra' mai armi nucleari. Vogliono fare un accordo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipandoo a un evento di Halloween nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Quando gli e' stato chiesto come stessero andando le trattative, ha risposto: "Ok, ma non sono molto affidabili. Fanno un accordo e poi si tirano indietro. Vedremo se fanno un accordo. Noi non abbiamo fretta perche' abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i sistemi antiaerei, le capacita' produttive e persino le loro armi nucleari", ha aggiunto Trump, spiegando che ci sono "ancora uno o due siti (nucleari, ndr) di cui occuparci - ma possiamo farlo in 10 minuti e abbiamo un piano."