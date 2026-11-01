L'Iran "non avra' mai armi nucleari. Vogliono fare un accordo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipandoo a un evento di Halloween nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Quando gli e' stato chiesto come stessero andando le trattative, ha risposto: "Ok, ma non sono molto affidabili. Fanno un accordo e poi si tirano indietro. Vedremo se fanno un accordo. Noi non abbiamo fretta perche' abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i sistemi antiaerei, le capacita' produttive e persino le loro armi nucleari", ha aggiunto Trump, spiegando che ci sono "ancora uno o due siti (nucleari, ndr) di cui occuparci - ma possiamo farlo in 10 minuti e abbiamo un piano."