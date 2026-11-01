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Guerra Iran USA, Trump sente Netanyahu: “Nessuna fretta, Teheran vuole accordo”. LIVE

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Dopo un colloquio telefonico con Netanyahu, Trump prende tempo sull'Iran: 'Teheran vuole arrivare a un accordo, vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo al sito nucleare di Pickaxe Mountain". La Guida Suprema dell'Iran Khamenei  mette in guardia gli Usa dal riprendere gli attacchi dopo le indiscrezioni dei media: ha dato ordini per una risposta immediata e 'senza restrizioni geografiche' a qualsiasi minaccia nemica

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Dopo un colloquio telefonico con Netanyahu, Trump prende tempo sull'Iran: 'Teheran vuole arrivare a un accordo, vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo al sito nucleare di Pickaxe Mountain". La Guida Suprema dell'Iran Khamenei mette in guardia gli Usa dal riprendere gli attacchi dopo le indiscrezioni dei media secondo le quali il presidente Usa avrebbe già avvisato gli alleati del Golfo sulla ripresa della guerra contro il regime il giorno dopo le elezioni di midterm. Khamenei ha dato ordini per una risposta immediata e 'senza restrizioni geografiche' a qualsiasi minaccia nemica.

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Iran: "Marina e Aeronautica britanniche sono organizzazioni terroristiche"

L'Iran ha annunciato di aver designato la Marina militare e l'Aeronautica del Regno Unito come organizzazioni terroristiche, classificando inoltre il servizio di intelligence estero britannico MI6 come "gruppo ostile". Il ministero degli Esteri iraniano ha spiegato in un comunicato che la decisione rappresenta una "risposta alle azioni ostili del governo britannico contro la Repubblica islamica dell'Iran nell'ultimo anno, compresa la partecipazione alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal sionismo contro l'Iran".

Iran: Marina e Aeronautica Gb "organizzazioni terroristiche"

L'Iran ha annunciato di aver designato la Marina militare e l'Aeronautica del Regno Unito come organizzazioni terroristiche, classificando inoltre il servizio di intelligence estero britannico MI6 come "gruppo ostile". Il ministero degli Esteri iraniano ha spiegato in un comunicato che la decisione rappresenta una "risposta alle azioni ostili del governo britannico contro la Repubblica islamica dell'Iran nell'ultimo anno, compresa la partecipazione alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal sionismo contro l'Iran". 

Wsj, Trump sente Netanyahu mentre valuta attacco a Iran

Il presidente statunitense Donald Trump ha appena concluso una telefonata con il leader israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto il Wall Street Journal, sottolineando che la conversazione si e' svolta sullo sfondo dei preparativi statunitensi per rinnovare gli attacchi contro l'Iran.

Teheran annuncia "contromisure" nei confronti di Londra

Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato di aver inserito la Marina e l'Aeronautica britannica in una lista di organizzazioni "terroristiche" e il servizio di intelligence estera, l'MI6, in una lista di "gruppi ostili". Il ministero ha descritto la sua decisione come una risposta alle azioni intraprese dalla Gran Bretagna nell'ultimo anno, tra cui la cooperazione militare con gli Stati Uniti e Israele nella guerra contro il regime e l'inclusione delle Guardie Rivoluzionarie nella legge britannica sulle minacce statali.

Trump, nessuna fretta, 1-2 siti di cui ancora occuparci

L'Iran "non avra' mai armi nucleari. Vogliono fare un accordo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipandoo a un evento di Halloween nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Quando gli e' stato chiesto come stessero andando le trattative, ha risposto: "Ok, ma non sono molto affidabili. Fanno un accordo e poi si tirano indietro. Vedremo se fanno un accordo. Noi non abbiamo fretta perche' abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i sistemi antiaerei, le capacita' produttive e persino le loro armi nucleari", ha aggiunto Trump, spiegando che ci sono "ancora uno o due siti (nucleari, ndr) di cui occuparci - ma possiamo farlo in 10 minuti e abbiamo un piano."

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