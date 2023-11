Guerra Ucraina, Kiev: "Ogni giorno infliggiamo perdite ai russi". LIVE

In Crimea, la Federazione Russa sta subendo sconfitte mai viste prima e in particolare la Flotta del Mar Nero. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Ukrinform', è il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov. "Stiamo rispondendo al nemico. Ogni giorno - ha detto - infliggiamo perdite ai russi. E non si tratta solo delle perdite che si verificano direttamente sulla linea di contatto al fronte. Per quanto riguarda la penisola di Crimea e la flotta del Mar Nero della Federazione Russa, credetemi, i russi non hanno mai visto una tale sconfitta come quella che subiscono lì". L'Unione Europea intanto "condanna fermamente qualsiasi tipo di trasferimento" di armi dalla Corea del Nord alla Russia. Mattarella: "Guerra in Ucraina tragedia di un popolo".





