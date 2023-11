Guerra Ucraina, 20 soldati di Kiev uccisi in raid russo a Zaporizhzhia

Almeno 20 militari ucraini sono stati uccisi dal fuoco russo, colpiti mentre festeggiavano la ricorrenza della Giornata dell'artigliere nella regione di Zaporizhzhia. L'incidente è avvenuto in uno dei villaggi di prima linea della regione meridionale mentre i soldati erano riuniti per una cerimonia di premiazione in occasione della Giornata dell'artigliere. Attacchi russi anche su Kherson, dove una donna di 82 anni è stata uccisa, e Sumy. Il presidente ucraino ha ricevuto a Kiev la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'8 novembre sarà presentato il rapporto sullo stato delle riforme nel Paese per il via al processo di adesione.





