Kiev: esplosioni a Odessa, danni alle infrastrutture. LIVE

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte con quattro tipi di missili (Onyx, Iskander-M, Kh-31P, Kh-59) e numerosi droni, 15 dei quali sono stati abbattuti: lo hanno reso noto le Forze di difesa del Sud, come riporta Ukrainska Pravda. E' stato distrutto anche un missile da crociera Kh-59, ha annunciato da parte sua l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo le Forze di difesa del Sud, probabilmente i russi hanno utilizzato i missili Onyx e Iskander-M per colpire il centro di Odessa. Allo stesso tempo, le infrastrutture portuali della città sono state prese di mira con droni kamikaze Shahed-131/136. Come riportato in precedenza, l'attacco ha causato "danni significativi" al Museo delle Belle Arti di Odessa.