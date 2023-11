Guerra Ucraina Russia, Mosca: 5 droni Kiev abbattuti sul Mar Nero. LIVE

"Penso che non sia il momento di convocare elezioni". Nel suo video discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esclude la possibilità di poter andare alle urne fino a quando durerà la guerra contro gli invasori russi. "Sappiamo tutti che ora siamo in guerra, è irresponsabile diffondere fake news sulle elezioni", ha affermato Zelensky. "Penso che non sia il momento di convocare elezioni. Se dobbiamo porre fine ad una disputa politica e continuare a lavorare uniti, vi sono strutture nello stato per risolvere le dispute e dare tutte le risposte necessarie al pubblico". Nei giorni scorsi, ricorda Ukrainska pravda, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba aveva riferito che Zelensky stava valutando i pro e i contro di tenere le elezioni presidenziali nella primavera del 2024 mentre la guerra con la Russia è ancora in corso.