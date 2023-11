Russia, fonti Reuters: "Putin verso candidatura alle elezioni del 2024". Mosca smentisce

Vladimir Putin avrebbe deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali russe in programma nel marzo del 2024 per un altro mandato di sei anni: lo sostengono sei fonti anonime citate dall'agenzia Reuters in un articolo pubblicato sul proprio sito web. "Putin non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito", ha commentato alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aggiungendo che "non è stata ancora annunciata una campagna elettorale". (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).