Ucraina, G7 condanna trasferimento di armi Nord Corea a Mosca. LIVE

I ministri degli Esteri del G7 sono "uniti" nella loro determinazione a continuare a fornire "forte sostegno" all'Ucraina e condannano l'intervento di Pyongyang a afacore della Russia. Lo ha reso noto oggi il Giappone dopo i colloqui del gruppo a Tokyo. Zelensky: "L'Ucraina attende per domani (oggi ndr) le conclusioni dell'Unione Europea sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione sui progressi compiuti per far parte della Ue" ha detto ieri ser in un videomessaggio il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Stiamo preparando i prossimi passi dopo questo rapporto. L'Ucraina ha già fatto molta strada per avvicinarsi all'Unione europea, e il nostro Stato è pienamente consapevole che l'adesione all'Unione europea è anche una decisione politica di tutti i paesi che sono già nella Ue e vogliono vedere un nuovo Stato nell'Unione europea".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: