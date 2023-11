Ucraina Russia, le notizie di oggi 9 novembre sulla guerra. LIVE

Il presidente ucraino ha assicurato che Kiev è ancora sulla buona strada per "ottenere risultati militari entro la fine dell'anno". Per Zelensky quello di ieri è stato un "giorno di successo" per Kiev, dopo che la Commissione europea ha raccomandato l'apertura dei negoziati con l'Ucraina per l'adesione all'Ue. Alcuni funzionari russi parteciperanno al vertice dell'Asian-Pacific Economic Cooperation che si terrà a San Francisco la prossima settimana. Lo riporta il San Francisco Chronicle citando un funzionario del Dipartimento di Stato. Al vertice dell'Apec ci saranno il presidente Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato stamattina in Kazakistan. Il suo aereo è atterrato nella capitale Astana, riferisce l'agenzia russa Tass. Nel corso della giornata è previsto un incontro tra lo zar e il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, nel palazzo di Ak Orda. I due leader prenderanno parte poi al diciannovesimo Forum di cooperazione interregionale e firmeranno alcuni "importanti documenti congiunti", aggiunge la Tass.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: