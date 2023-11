Torna in acqua yacht di Putin in Italia, ma è solo per manutenzione

A lanciare l'allarme Marina Pavchikh, dirigente del Fondo anticorruzione dell'oppositore russo Alexei Navalny, che sul suo profilo X ha postato una fotografia in cui, secondo quanto scrive, si vede lo yacht all'interno del cantiere l'estate scorsa e poi un'altra in cui è mostrato lo stesso spazio del cantiere vuoto

Lo yacht Scheherazade, fermo al porto di Marina di Carrara dal 2021 e secondo alcune organizzazioni appartenente a Vladimir Putin, come denunciato sul suo profilo X da Marina Pavchikh, dirigente del Fondo anticorruzione dell'oppositore russo Alexei Navalny, ha lasciato il suo posto all'interno del quartiere navale. Immagini che hanno indotto la stessa Pavchikh ad affermare che lo Scheherazade potesse presto salpare per lasciare l'Italia, mentre lo stesso viene periodicamente sottoposto a manutenzione e per questo a volte viene arenato in acqua per poi tornare in rimessa nel bacino di carenaggio.