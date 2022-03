Marina di Carrara, è davvero di Putin lo yacht ormeggiato nel porto?

E’ di Putin o non è di Putin lo yacht Scheherazade ormeggiato nel porto di Marina di Carrara? Il mistero continua ormai dal 10 marzo, anzi si infittisce: mentre il sindaco di Carrara smentisce categoricamente che la proprietà sia del presidente russo, il gruppo di inquirenti legato all’oppositore Aleksei Navalny afferma invece il contrario. ( LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO E I REPORTAGE DI SKY TG24 )

Il sindaco di Carrara

approfondimento

Nyt, a Marina di Carrara lo yacht del mistero, è di Putin?

Lo yacht Scheherazade non è di Vladimir Putin. Lo dice più volte Francesco De Pasquale, dopo aver incontrato i vertici di Italian Sea Group, proprietaria del cantiere dove è lo yacht. "Ho avuto un breve confronto con la proprietà del cantiere - spiega De Pasquale - che ha ribadito quanto affermato già lo scorso 10 marzo" ovvero che "in funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, lo yacht attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del presidente russo Vladimir Putin".

De Pasquale poi aggiunge : “I vertici di The Italian Sea Group mi hanno assicurato di aver messo a disposizione tutto il materiale necessario alle indagini. La disponibilità della proprietà del cantiere e lo scrupoloso lavoro delle nostre autorità sono una garanzia per tutti noi e sono certo che questa vicenda è stata e sarà gestita con l'attenzione e la serietà che merita. Come amministrazione comunale non abbiamo alcuna giurisdizione in materia ma, da pacifista convinto e da obiettore di coscienza, voglio cogliere anche questa occasione per condannare ancora una volta quanto sta accadendo in Ucraina dove è in corso una guerra che mina i valori fondanti della nostra Europa".