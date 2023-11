Guerra Gaza, Usa chiedono tregua. Netanyahu: "Prima gli ostaggi" LIVE

Prosegue la guerra a Gaza City. Hamas denuncia bombe israeliane nei pressi dell'ospedale Al Shifa: 'Colpito anche un convoglio di ambulanze, decine di morti'. 'La battaglia contro l'occupante sionista è legittima, a Gaza è decisiva. Siamo già in guerra dall'8 ottobre', dice il leader di Hezbollah, Nasrallah, nell'atteso discorso. Blinken a Tel Aviv insiste sulle pause umanitarie, Netanyahu lo gela: 'Prima gli ostaggi'. Altri 7 italo-palestinesi escono da Rafah con le famiglie. E da Gaza sono arrivate in Italia la piccola Minerva e la mamma. Con loro anche l'operatore ong Intini e sua moglie. Mattarella: 'I ragazzi muoiono per nazionalismi e fanatismi.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: