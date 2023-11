Portavoce Unicef Italia a Sky TG24: "A Gaza emergenza acqua potabile"

I rischi per i bambini



Per quanto riguarda i bambini, Iacomini ha ricordato che a causa di ciò che sta succedendo in molte zone "quattordici ospedali su 35 non funzionano più e quindi di conseguenza è difficile anche assisterli. Dall'altra parte c'è il rischio di malattie, questo lo dico perché non è stato detto abbastanza negli scorsi giorni ma è fondamentale. In contesti di guerra come questi. Lo abbiamo visto in Yemen e in Siria, dove milioni di bambini sono stati colpiti. Il colera rischia di proliferare in maniera drammatica".