Israele-Hamas, 4 italiani lasciano Striscia di Gaza da Rafah: chi sono

Quattro italiani, volontari di Ong internazionali, uno dei quali con moglie palestinese, nelle scorse settimane erano già localizzati presso la base Unrwa a Rafah: ieri hanno attraversato il valico e sono passati in Egitto, assistiti da personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo. I concittadini usciti da Gaza sono Giuditta Brattini, Maya Papotti, Laura Canali e Jacopo Intini (con la moglie palestinese Amal Khayal). Tajani: "Si lavora per gli altri"

Quattro italiani, volontari di Ong internazionali, uno dei quali con moglie palestinese, che nelle scorse settimane erano già localizzati presso la base Unrwa a Rafah, hanno attraversato ieri il valico di Rafah e sono passati in Egitto, assistiti da personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo (GUERRA ISRAELE-HAMAS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). I concittadini usciti da Gaza sono Giuditta Brattini, Maya Papotti, Laura Canali e Jacopo Intini. L'operazione, resa molto complessa dalla situazione sul terreno e dalla difficoltà nelle comunicazioni - sottolinea la Farnesina - è stata portata a termine grazie all'azione combinata dell'Ambasciata a Tel Aviv, del Consolato Generale a Gerusalemme e dell'Ambasciata al Cairo, col coordinamento dell'Unità di Crisi e l'apporto determinante della nostra 'intelligence'. Oltre agli italiani, altre centinaia di persone hanno lasciato ieri Gaza raggiungendo l'Egitto attraverso il valico di Rafah, a seguito dell'accordo raggiunto tra autorità israeliane e egiziane. Il gruppo era formato in larga parte da cittadini internazionali, oltre che da persone con doppia cittadinanza e da palestinesi in gravi condizioni di salute, che saranno curati negli ospedali egiziani.

Tajani: "Si lavora per gli altri italiani" Un lavoro che è solo all'inizio, ha assicurato il capo della diplomazia italiana Tajani sottolineando che l'impegno per i connazionali a Gaza prosegue: "Continuiamo a lavorare per gli altri italiani e congiunti che sono ancora nella Striscia. Contiamo di farli uscire con le prossime aperture, programmate per i prossimi giorni", ha spiegato il ministro. Tra italiani, cittadini con doppia cittadinanza e familiari, fino a questa prima evacuazione c'erano una ventina di persone nella Striscia seguite dalle autorità italiane. Molti sono operatori umanitari, cooperanti impegnati ad assistere la popolazione civile di Gaza. Qualcuno di loro ha deciso di restare per continuare a dare il suo aiuto. Ma di fronte all'offensiva senza sosta delle forze israeliane, l'isolamento, la mancanza di viveri e benzina alcuni hanno scelto di andare via anche per le enormi difficoltà nel poter proseguire il loro lavoro.

Chi sono gli italiani usciti Gli italiani che hanno lasciato Gaza sono Laura Canali di Human Rights Watch, Maya Papotti di Azione contro la fame, Giuditta Brattinidell'associazione Gazzella e Jacopo Intini di Cooperazione internazionale Sud Sud con la moglie palestinese Amal Khayal, capomissione, conosciuta tre anni fa proprio a Gaza. Uscendo hanno detto: "Ce ne andiamo ma il nostro pensiero ora va a ciò che lasciamo, al disastro di Gaza. I bombardamento continuano, non si sono mai fermati e adesso che siamo fuori, vogliamo ancora rilanciare l'appello di tutte le Ong internazionali per il cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti umanitari". Jacopo Intini parlando con Sergio Cipolla, il presidente della Ong Ciss di Palermo, ha aggiunto: "Sono provato ma sto bene. Il nostro ruolo è di stare al fianco della popolazione ma le condizioni drammatiche sul campo non ci consentono di lavorare". Sua moglie Amal ha detto: "Noi che abbiamo il doppio passaporto possiamo andare via, siamo dei privilegiati, ma i nostri fratelli, le nostre sorelle restano a Gaza a morire". Il gruppo degli italiani a Gaza prima di ieri era formato da 19 persone: 7 con passaporto italiano, altri 7 con doppio passaporto e 5 cooperanti palestinesi. Adesso ne rimangono 14 da evacuare.